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У рамках 14 туру чемпіонату України Маріуполь розписав результативну нічию з Карпатами.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
09 листопада, 14 тур
Голи: 1:0 – 15 Чурко, 2:0 – 55 Мішньов, 2:1 – 59 Назарина, 2:2 - 90+4 Назарина (пен)
Маріуполь: Гальчук, Дава, Чоботенко, Яворський, Кирюханцев (Тищенко, 78), Федорчук, Мішньов, Чех (Полегенько, 85), Корнієнко (Горбунов, 63), Вакула, Чурко
Карпати: Кудрик, Халл, Веремієнко, Вакуленко (Войкович, 76), Кльоц, Дубінчак, Назарина, Мартінс, Ді Франко (Деда, 46), Дженнінгс (Лоренцен, 71), Понде
Попередження: Чурко 41, Дава 52, Мішньов 61, Чех 80, Тищенко 92, Яворський 93 – Веремієнко 14, Назарина 29, Ді Франко 35, Халл 45+3, Фране Войкович 79
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