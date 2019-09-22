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Ворскла - Динамо 0:5. Огляд матчу

Сьогодні 19:49 487 0
Кияни здобули першу перемогу в УПЛ з 3 серпня
Ворскла - Динамо 0:5. Огляд матчу
#Динамо, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі української Прем'єр-ліги київське Динамо розгромило полтавську Ворсклу з рахунком 5:0.

Чемпіонат України - Прем’єр-ліга 2019/20
8 тур, 22 вересня

Ворскла - Динамо 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 9 Циганков, 0:2 - 35 Шабанов, 0:3 - 37 де Пена, 0:4 - 46 Бєсєдін, 0:5- 83 де Пена

Стартові склади команд:

Ворскла: Каневец(Ткаченко 28) - Пердута, Чеснаков, Баєнко, Кані - Скляр, Артур, Луїзао(Петрович 46) - Габелок, Ребенок, Васін(Хебай 71)

Запасні: Ткаченко, Ал'юн, Хебай, Мартиненко, Сапай, Петрович, Стрижак

Динамо: Бущан - Миколенко, Бурда(Кадар 53), Шабанов, Караваєв - Сидорчук, Шепєлєв(Буяльський 38), Гармаш (Соль 78) - де Пена, Циганков - Бесєдін

Запасні: Бойко, Вербич, Соль, Родрігеш, Буяльський, Кадар, Кендзьора

Жовті картки: Луїзао(18), Бєсєдін(20), Скляр(40), Миколенко(58), Гармаш (73), 

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг Десну..

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