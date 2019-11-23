Олександрія - Зоря: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

Олександрія - Зоря

Арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область) провів 95 матчів в УПЛ.

Актуально: Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE

Історія зустрічей

Всього зіграно 24 матчі: +9=7-8 м’ячі 25-22

На полі Олександрії — 12 матчів: +5=3-4 м’ячі 11-8

В УПЛ зіграно 15 матчів: +5=5-5 м’ячі 13-15.

На полі Олександрії — 7 матчів: +3=2-2 м’ячі 5-4

Останній матч на полі Олександрії

30.10.2019. 1/8 фіналу Кубку України-2019/2020

Олександрія — Зоря — 1:1, по пенальті — 5:4

Голи: 0:1 — Б. Лєднєв (29), 1:1 — Д. Іванісеня-автогол (78).

Найкращий бомбардир попередніх зустрічей — Артем Громов (Зоря, 4 голи).

Цікаві факти та можливі події

Зоря проведе 550-й матч в УПЛ, у якому може здобути 180-ту перемогу.

Луганський клуб на полях суперників може в Чемпіонатах 60-й раз зіграти внічию.

Зоря не програє в УПЛ 7 матчів поспіль: +5=2.

Підопічні Віктора Скрипника утримують клубну рекордну переможну серію в УПЛ, яка триває 4 матчі поспіль.

Переможна домашня серія містян триває в Чемпіонаті 4 гри.

Гравці Олександрії на своєму полі з 13 серпня 2016 року більше одного голу за матч у ворота Зорі не забивають.

200-й матч в УПЛ можуть провести Віталій Вернидуб, Артем Громов (обоє — Зоря).

15-й гол в УПЛ можуть забити Євген Банада, Василь Грицук, 10-й — Денис Безбородько, Олексій Довгий (усі — Олександрія), Богдан Лєднєв, Назарій Русин (обоє — Зоря).

Воротар Зорі Микита Шевченко та Дмитро Гречишкін (Олександрія) з початку Чемпіонату виступають без замін.