Зоря - Колос: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
14 тур
Зоря - Колос
Арбітр: Юрій Іванов (Донецька область) провів 7 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 3-1 — в УПЛ
На полі Зорі: раніше не зустрічалися
Попередній матч — 11.08.2019. 3-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Колос — Зоря — 1:3
Голи: 0:1 — Б. Лєднєв (27), 1:1 — Д. Костишин (34), 1:2 — Н. Русин (45+1), 1:3 — В. Кабаєв (46).
Цікаві факти та можливі події
Зоря може провести 600-й гол у Чемпіонатах, у тому числі 350-й домашній гол (ще 1 м’яч).
Зоря не програє в УПЛ 6 матчів поспіль: +4=2.
Переможний серіал луганського клубу триває 3 тури поспіль.
Програшна клубна рекордна серія Колоса триває в УПЛ 4 матчі.
Ковалівці пропускають голи в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 6-ти ігор — 16 м’ячів.
200-й матч в УПЛ може провести Артем Громов (Зоря), 100-й — Вадим Мілько (Колос).
10-й гол в УПЛ можуть забити Богдан Лєднєв, Назарій Русин (обоє — Зоря).
Воротар Зорі Микита Шевченко з початку Чемпіонату виступає без замін.