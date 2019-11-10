Зоря - Колос: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

Зоря - Колос

Арбітр: Юрій Іванов (Донецька область) провів 7 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 3-1 — в УПЛ

На полі Зорі: раніше не зустрічалися

Попередній матч — 11.08.2019. 3-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Колос — Зоря — 1:3

Голи: 0:1 — Б. Лєднєв (27), 1:1 — Д. Костишин (34), 1:2 — Н. Русин (45+1), 1:3 — В. Кабаєв (46).

Цікаві факти та можливі події

Зоря може провести 600-й гол у Чемпіонатах, у тому числі 350-й домашній гол (ще 1 м’яч).

Зоря не програє в УПЛ 6 матчів поспіль: +4=2.

Переможний серіал луганського клубу триває 3 тури поспіль.

Програшна клубна рекордна серія Колоса триває в УПЛ 4 матчі.

Ковалівці пропускають голи в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 6-ти ігор — 16 м’ячів.

200-й матч в УПЛ може провести Артем Громов (Зоря), 100-й — Вадим Мілько (Колос).

10-й гол в УПЛ можуть забити Богдан Лєднєв, Назарій Русин (обоє — Зоря).

Воротар Зорі Микита Шевченко з початку Чемпіонату виступає без замін.