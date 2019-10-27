Динамо - Карпати: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
12 тур
Динамо - Карпати
Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 11 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 58 матчів: +41=11-6 м’ячі 107-36
На полі Динамо — 27 матчів: +20=5-2 м’ячі 56-13
В УПЛ зіграно 51 матч: +34=11-6 м’ячі 96-35
На полі Динамо — 25 матчів: +18=5-2 м’ячі 54-13
Останній матч на полі Динамо — 02.09.2018. 7-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Динамо — Карпати — 0:2.
Голи: 0:1 — М. Швед (17), 0:2 — М. Швед (45+1).
Динамо першої поразки в Чемпіонатах з різницею у 2 м’ячі зазнало саме від Карпат — 0:2 (30.07.2000).
Карпати одну зі своїх семи найбільших поразок в Чемпіонатах зазнали саме від Динамо — 0:5 (29.07.2017).
Цікаві факти та можливі події
Динамо з 15 вересня зберігає свої ворота "сухими" в УПЛ впродовж 484-х хвилин.
Переможна серія динамівців триває в Чемпіонаті 5 матчів, м’ячі 13-0.
Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 18 ігор поспіль — 33 м’ячі.
Безвиграшна серія Карпат продовжується в УПЛ 4 матчі: =1-3.
Георгій Бущан (Динамо) з 26 травня цього року в Чемпіонатах не пропускає голи впродовж 614-ти (!) хвилин.
15-й гол в УПЛ може забити Беньямін Вербич (Динамо).
Динамо при Олексію Михайличенку може зазнати 10-ї поразки в Чемпіонатах.
Динамо та Карпати при арбітру Дмитру Кривушкіну провели по 2 матчі в УПЛ і в обох святкували перемоги.