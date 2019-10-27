Динамо - Карпати: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

12 тур

Динамо - Карпати

Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 11 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 58 матчів: +41=11-6 м’ячі 107-36

На полі Динамо — 27 матчів: +20=5-2 м’ячі 56-13

В УПЛ зіграно 51 матч: +34=11-6 м’ячі 96-35

На полі Динамо — 25 матчів: +18=5-2 м’ячі 54-13

Останній матч на полі Динамо — 02.09.2018. 7-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Карпати — 0:2.

Голи: 0:1 — М. Швед (17), 0:2 — М. Швед (45+1).

Динамо першої поразки в Чемпіонатах з різницею у 2 м’ячі зазнало саме від Карпат — 0:2 (30.07.2000).

Карпати одну зі своїх семи найбільших поразок в Чемпіонатах зазнали саме від Динамо — 0:5 (29.07.2017).

Цікаві факти та можливі події

Динамо з 15 вересня зберігає свої ворота "сухими" в УПЛ впродовж 484-х хвилин.

Переможна серія динамівців триває в Чемпіонаті 5 матчів, м’ячі 13-0.

Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 18 ігор поспіль — 33 м’ячі.

Безвиграшна серія Карпат продовжується в УПЛ 4 матчі: =1-3.

Георгій Бущан (Динамо) з 26 травня цього року в Чемпіонатах не пропускає голи впродовж 614-ти (!) хвилин.

15-й гол в УПЛ може забити Беньямін Вербич (Динамо).

Динамо при Олексію Михайличенку може зазнати 10-ї поразки в Чемпіонатах.

Динамо та Карпати при арбітру Дмитру Кривушкіну провели по 2 матчі в УПЛ і в обох святкували перемоги.