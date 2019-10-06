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Дніпро-1 - Шахтар: прев'ю матчу 10 туру УПЛ

Сьогодні 08:39 379 1
Тайсон в складі Шахтаря може провести 150-й матч в УПЛ.
Дніпро-1 - Шахтар: прев'ю матчу 10 туру УПЛ
#Дніпро-1, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

Дніпро-1 - Шахтар

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 40 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2

На полі Дніпра-1 — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2

В УПЛ раніше не зустрічалися.

Попередній матч — 17.04.2019. 1/2 фіналу Кубка України-2018/2019

Дніпро-1 — Шахтар — 0:2

Голи: 0:1 — Дентіньо (87), 0:2 — Маркос Антоніо (90+4).

Цікаві факти та можливі події

840-й матч Шахтаря в Чемпіонатах України.

Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 38 матчів поспіль: +33=5.

Переможний серіал гірників з 26 травня цього року триває в Чемпіонатах 11 ігор, м’ячі 35-6.

Донецький клуб на своєму полі забиває голи в УПЛ 16 ігор поспіль — 45 м’ячів.

Дніпро-1 в УПЛ на своєму полі наразі внічию не грає — 3 перемоги та 2 поразки.

Дмитро Михайленко на чолі різних команд УПЛ може стати свідком 50-го пропущеного голу своїх підопічних — ще 2 м’ячі.

Тайсон в складі Шахтаря може провести 150-й матч в УПЛ.

85-й гол в УПЛ може забити Жуніор Мораес (Шахтар), 25-й — Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко (обоє — Дніпро-1), 20-й — Дентіньо, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар), 10-й — Дмитро Коркішко (Дніпро-1).

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