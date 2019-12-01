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Десна перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ

Сьогодні 15:56 316 1
Господарі здобули перемогу у матчі за шість очок
Десна перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ
#Десна, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру УПЛ чернігівська Десна зустрічалася з Олександрією.

На старті другого тайму матчу Хльобас вивів вперед Десну. Через 13 хвилин Філіппов подвоїв рахунок. 

Дався взнаки складний графік і у цьому матчі футболісти Олександрії виглядали не так свіжо. Як наслідок вони часто порушували правила. 

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 1 грудня 

Десна - Олександрія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 -47 Хльобас, 2:0 - 60 Філіппов

Десна: Ігор Литовка, Віталій Єрмаков, Владислав Огіря, Олександр Філіппов (Владислав Калітвінцев 90), Єгор Картушов, Дмитро Хльобас (Андрій Домбровський 85), Артем Фаворов (Віталій Приндета 90+3), Андрій Мостовий, Юхим Конопля, Максим Імереков, Денис Фаворов

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Денис Безбородько, Максим Третьяков, Денис Мірошніченко, Валерій Лучкевич, Павло Пашаєв (Тимур Стецьков 62), Антон Шендрик, Дмитро Гречишкін, Євген Банада (Василь Грицук 79), Каспарс Дубра, Максим Задерака (Дмитро Шастал 62)

Попередження: Олександр Філіппов 27 - Євген Банада 13, Тимур Стецьков 64.

Раніше, Дніпро-1 на виїзді переграв Львів у 16 турі УПЛ.

Нагадаємо, Олександрія програла Вольфсбургу.

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