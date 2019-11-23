 Олександрія - Зоря 1:0. Огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Зоря 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 17:16 216 0
Долю матчу вирішив один забитий гол
Олександрія - Зоря 1:0. Огляд матчу
#Олександрія, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 листопада, відбувся поєдинок 15 туру української Прем'єр-ліги між Олександрією та Зорею.

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 23 листопада 

Олександрія - Зоря 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Банада

ФК Олександрія: Олег Білик, Кирило Ковалець, Денис Безбородько (Андрій Запорожан 67), Максим Третьяков (Максим Задерака 46), Денис Мірошніченко, Гліб Бухал (Антон Шендрік 72), Валерій Лучкевич, Павло Пашаєв, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Каспарс Дубра

Зоря: Микита Шевченко, Владислав Кочергін (Максим Луньов 78), Богдан Михайліченко, Богдан Лєднєв, Олександр Тимчик (Дмитро Хомченовський 64), Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв (Назарій Русин 64), Артем Громов, Владлен Юрченко, Євген Чеберко

Попередження: Гліб Бухал 51, Максим Задерака 84 - Богдан Михайліченко 22, Джоель Абу Ханна 90+2

Нереалізований пенальті: Дмитро Гречишкін 23 (воротар)

Раніше, УПЛ перенесла матч Динамо – Зоря.

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