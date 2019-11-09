 Львів - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Романчук із рекордом виборов золото Кубка світу
Вчора 18:31 950
Україна набрала 3 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 20:47 1619
Українець ввійшов у символічну збірну 4-го туру Ліги Європи
Вчора 20:33 1314
Бєсєдін довикликаний у збірну України
Вчора 19:37 2215
Каштру вказав причину поганої форми Марлоса
Вчора 17:18 1875
Красніков залишає Динамо
Вчора 12:24 2393 1
Визначилися п'ять учасників плей-оф Ліги Європи
Вчора 09:39 2202
Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна
07.11.2019 23:51 2552
Копенгаген - Динамо 1:1. Огляд матчу
07.11.2019 22:34 1991
Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи
07.11.2019 21:46 1605
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:42 Футбол Фінал Ліги чемпіонів може відбутися у США 45
12:23 Баскетбол Екс-тренер збірної України очолив національну команду США 399
12:05 Футбол Коломойський повинен очолити УПЛ – Франков 287
11:42 Хокей Тампа перемогла Баффало, Едмонтон розгромив Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ 365
11:39 Пряма трансляція Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE 109
11:22 Футбол Венгер підтвердив переговори із Баварією 319
11:01 Футбол Чорноморець розпрощається із трьома гравцями 318
11:00 Футбол Львів - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ 162
10:46 Футбол Віце-президент МЛС спростував перехід Ібрагімовича у Мілан 174
10:28 Футбол Нагорняк: У матчі з Шахтарем у Динамо буде останній шанс включитися в чемпіонську гонку 544
10:19 Пряма трансляція Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція 42408
10:11 Футбол Наполі відсторонило Аллана 183
10:00 Футбол Маріуполь - Карпати: прев'ю матчу УПЛ 344
09:48 Баскетбол Детройт із Михайлюком поступився Індіані, Міннесота обіграла Голден Стейт. Результати матчів НБА 154
09:33 Футбол Десна - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ 253
09:28 Блог НБА. Перспектива сезону. Індіана та Детройт 115
09:27 Футбол Бордо зіграв внічию із Ніццою та вийшов на третє місце Ліги 1 215
09:11 Баскетбол Каррі вибув до кінця сезону 273
08:48 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 76349
08:45 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 80686
08:40 Пряма трансляція Лестер - Арсенал: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE 109
07:35 Пряма трансляція Бернлі - Вест Гем: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE 162
07:14 Пряма трансляція Десна - Дніпро-1: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE 300
07:02 Пряма трансляція Баварія - Боруссія Д: онлайн-трансляція 11 туру Бундесліги. LIVE 179
8 Листопада 2019
23:59 Футбол Вотфорд у меншості обіграв Норвіч у 12 турі АПЛ 259

Львів - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 11:00 162 0
Львів - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

Львів - Ворскла

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 13 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 8 матчів: +1=2-5 м’ячі 3-8

На полі Львова — 4 матчі: +1=1-2 м’ячі 1-2

Всього зіграно 7 матчів: +1=2-4 м’ячі 3-7

На полі Львова — 4 матчі: +1=1-1 м’ячі 1-1

Останній матч на полі Львова — 04.08.2018. 3-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Львів — Ворскла — 0:1

Гол: Ніколас Карека (83).

Програшна серія Львова в матчах з Ворсклою триває в Чемпіонатах 3 матчі.

Цікаві факти та можливі події

Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 15 ігор: 5 нічиїх та 10 поразок.

Загальний безвиграшний серіал Львова з 31 серпня триває в УПЛ 8 матчів: 2 нічиї та 6 поразок.

Львів може пропустити 50-й домашній гол в УПЛ (ще 2 взяття воріт).

Ворскла не знає радості перемог у Чемпіонаті з 31 серпня впродовж 8-ми ігор: нічия та 7 поразок.

Полтавці не можуть "розмочити" ворота суперників в УПЛ впродовж 270-ти хвилин.

150-й матч в УПЛ може провести Денис Васін, 100-й — Юрій Коломоєць (обоє — Ворскла).

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць.

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков та капітан Львова Сергій Борзенко з початку Чемпіонату виступають без замін.

Коментарі ()