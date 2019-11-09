Львів - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
14 тур
Львів - Ворскла
Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 13 матчів в УПЛ
Історія зустрічей
Всього зіграно 8 матчів: +1=2-5 м’ячі 3-8
На полі Львова — 4 матчі: +1=1-2 м’ячі 1-2
Всього зіграно 7 матчів: +1=2-4 м’ячі 3-7
На полі Львова — 4 матчі: +1=1-1 м’ячі 1-1
Останній матч на полі Львова — 04.08.2018. 3-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Львів — Ворскла — 0:1
Гол: Ніколас Карека (83).
Програшна серія Львова в матчах з Ворсклою триває в Чемпіонатах 3 матчі.
Цікаві факти та можливі події
Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 15 ігор: 5 нічиїх та 10 поразок.
Загальний безвиграшний серіал Львова з 31 серпня триває в УПЛ 8 матчів: 2 нічиї та 6 поразок.
Львів може пропустити 50-й домашній гол в УПЛ (ще 2 взяття воріт).
Ворскла не знає радості перемог у Чемпіонаті з 31 серпня впродовж 8-ми ігор: нічия та 7 поразок.
Полтавці не можуть "розмочити" ворота суперників в УПЛ впродовж 270-ти хвилин.
150-й матч в УПЛ може провести Денис Васін, 100-й — Юрій Коломоєць (обоє — Ворскла).
25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць.
Капітан Ворскли Володимир Чеснаков та капітан Львова Сергій Борзенко з початку Чемпіонату виступають без замін.