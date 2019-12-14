Львів - Колос: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
18 тур
Львів - Колос
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) проведе 100-й (!) матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 6 матчів: +1=0-5 м’ячі 7-13
На полі Львова — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 2-6
В УПЛ зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-1
На полі Львова: раніше не зустрічалися.
Останній матч на полі Львова/Вересу
18.03.2017. 21-й тур Чемпіонату України-2016/2017 у Першій лізі
Львів — Колос — 2:3
Голи: 1:0 — Р. Волошинович (17), 1:1 — О. Поздєєв (25), 1:2 — О. Бондаренко (48), 2:2 — С. Герасимець (56), 2:3 — О. Поздєєв (82).
Колос забиває голи у всіх особистих матчах зі Львовом.
Цікаві факти та можливі події
Ковалівці обходяться без нічиїх в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 9-ти ігор: 3 перемоги та 6 поразок.
Гостьова програшна клубна рекордна серія Колоса з 18 жовтня триває 4 матчі.
Безгольовий виїзний клубний рекордний серіал ковалівців з 28 вересня триває в Чемпіонаті 406 хвилин.
Львів не забиває голів в УПЛ впродовж 245-ти хвилин.
Пропускна гостьова серія Колосу триває впродовж рекордних для клубу 6-ти ігор — 14 м’ячів.
Колос може зазнати 10-ї поразки в Чемпіонаті.
Капітан Львова Сергій Борзенко з початку Чемпіонату виступає без замін.
Асистент арбітра Сергій Приступа (Київ) проведе 80-й матч в УПЛ.