Львів - Колос: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

18 тур

Львів - Колос

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) проведе 100-й (!) матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 6 матчів: +1=0-5 м’ячі 7-13

На полі Львова — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 2-6

В УПЛ зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-1

На полі Львова: раніше не зустрічалися.

Останній матч на полі Львова/Вересу

18.03.2017. 21-й тур Чемпіонату України-2016/2017 у Першій лізі

Львів — Колос — 2:3

Голи: 1:0 — Р. Волошинович (17), 1:1 — О. Поздєєв (25), 1:2 — О. Бондаренко (48), 2:2 — С. Герасимець (56), 2:3 — О. Поздєєв (82).

Колос забиває голи у всіх особистих матчах зі Львовом.

Цікаві факти та можливі події

Ковалівці обходяться без нічиїх в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 9-ти ігор: 3 перемоги та 6 поразок.

Гостьова програшна клубна рекордна серія Колоса з 18 жовтня триває 4 матчі.

Безгольовий виїзний клубний рекордний серіал ковалівців з 28 вересня триває в Чемпіонаті 406 хвилин.

Львів не забиває голів в УПЛ впродовж 245-ти хвилин.

Пропускна гостьова серія Колосу триває впродовж рекордних для клубу 6-ти ігор — 14 м’ячів.

Колос може зазнати 10-ї поразки в Чемпіонаті.

Капітан Львова Сергій Борзенко з початку Чемпіонату виступає без замін.

Асистент арбітра Сергій Приступа (Київ) проведе 80-й матч в УПЛ.