Динамо зганьбилося у матчі проти Десни

Динамо на власному полі програло Десні

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо не змогло перемогти у шостому офіційному матчі поспіль.

У матчі 7-го туру кияни приймали чернігівську Десну. Попри перевагу Динамо першими у матчі відзначилися гості. Картушов наприкінці першого тайму зробив простріл із флангу, а Калітвінцев в дотик відправив м'яч у сітку.

На початку другої половини гри Динамо зрівняло рахунок у матчі, Бесєдін опинився першим на добиванні і в падінні проштовхнув м’яч у ворота Десни.

Однак Десна через 10 хвилин знову змогла вийти вперед. Філіппов п’яткою відправив м’яч у ворота Бойка після прострілу Калітвінцева.

Перемога вивела Десну на другу сходинку у турнірній таблиці.

Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга

7 тур, 15 вересня

Динамо - Десна 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Калітвінцев, 1:1 – 49 Бєсєдін, 1:2 – 58 Філіппов

Динамо: Денис Бойко, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Олександр Караваєв, Мохаммед Кадірі (Фран Соль, 85), Денис Гармаш (Володимир Шепелєв, 74), Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес, 46), Артем Бесєдін

Десна: Євген Паст, Денис Фаворов, Владислав Огиря (Віталій Єрмаков, 84), Владислав Калітвінцев, Єгор Картушов, Андрій Гітченко, Андрій Мостовий, Максим Імереков, Андрій Богданов (Андрій Домбровський, 78), Артем Фаворов, Олександр Філіппов (Юхим Конопля, 89)

Попередження, Карлос Де Пена (45+3) - Владислав Огиря (76), Євген Паст (96)

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