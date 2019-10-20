Олімпік - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

11 тур

Олімпік - Ворскла

Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) провів 118 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 15 матчів: +4=6-5 м’ячі 17-22

На полі Олімпіка — 7 матчів: +3=3-1 м’ячі 9-9

В УПЛ зіграно 12 матчів: +3=5-4 м’ячі 16-20

На полі Олімпіка — 6 матчів: +2=3-1 м’ячі 8-9

Останній матч на полі Олімпіка — 05.05.2019. 27-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олімпік — Ворскла — 1:1

Гол: 0:1 — В. Чеснаков (39). 1:1 — Г. Пасіч (63).

У всіх домашніх матчах Олімпік забиває голи Ворсклі.

Цікаві факти та можливі події

Олімпік може пропустити 250-й гол в Чемпіонатах — ще 1 м’яч.

Програшна клубна рекордна домашня серія Олімпіку триває в УПЛ 4 матчі, м’ячі 1-13.

Ворскла не перемагає в Чемпіонаті 5 матчів поспіль: =1-4.

Полтавчани можуть зазнати 270-ї поразки в УПЛ.

200-й матч в Чемпіонатах у складі Ворскли може провести Павло Ребенок.

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць (Ворскла), 15-й — Віталій Балашов (Олімпік).

Ворскла при Віталію Косовському може зазнати 10-ї поразки в Чемпіонатах.

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков та його одноклубник Артем Габелок з початку Чемпіонату виступають без замін.