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Динамо - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 08:18 467 0
Динамо - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

11 тур

Динамо - Олександрія

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 45 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 21 матч: +15=4-2 м’ячі 52-11

На полі Динамо — 10 матчів: +8=1-1 м’ячі 30-2

В УПЛ зіграно 18 матчів: +14=3-1 м’ячі 48-7

На полі Динамо — 9 матчів: +8=1-0 м’ячі 30-2

Останній матч на полі Динамо — 04.05.2019. 27-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Олександрія — 1:1

Гол: 0:1 — В. Лучкевич (8). 161 — Н. Русин (65).

Олександрія найбільшої поразки в УПЛ зазнала саме від Динамо — 0:6 (07.05.2017 р.).

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів — Віктор Циганков (Динамо, 5 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

840-й матч Динамо в УПЛ.

Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 17 ігор поспіль — 32 м’ячі.

Динамо зберігає свої ворота "сухими" в УПЛ впродовж 394-х хвилин.

Переможна серія динамівців триває в Чемпіонаті 4 матчі, м’ячі 12-0.

Олександрія не знає гіркоти поразок в УПЛ з 31 серпня 5 матчів поспіль: +4=1.

Динамо при Олексію Михайличенку може забити 250-й гол у всіх турнірах (ще 1 м’яч).

Олександрія може забити 100-й гостьовий гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).

Тамаш Кадар може провести 100-й матч в складі Динамо у всіх турнірах.

Гольовий серіал Беньяміна Вербича продовжується в УПЛ 3 гри — 3 голи і він може забити 15-й гол в Чемпіонатах.

15-й гол в УПЛ може забити Євген Банада, 10-й — Олексій Довгий (обоє — Олександрія).

Воротар Динамо Георгій Бущан з початку нинішнього сезону ще голів не пропускав — у 5-ти іграх: чотири — в УПЛ та одна — в єврокубках.

Воротар Олександрії Юрій Паньків із початку Чемпіонату виступає без замін.

Володимир Шаран біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 40-гостьової поразки своїх підопічних.

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