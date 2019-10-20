Динамо - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
11 тур
Динамо - Олександрія
Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 45 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 21 матч: +15=4-2 м’ячі 52-11
На полі Динамо — 10 матчів: +8=1-1 м’ячі 30-2
В УПЛ зіграно 18 матчів: +14=3-1 м’ячі 48-7
На полі Динамо — 9 матчів: +8=1-0 м’ячі 30-2
Останній матч на полі Динамо — 04.05.2019. 27-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Динамо — Олександрія — 1:1
Гол: 0:1 — В. Лучкевич (8). 161 — Н. Русин (65).
Олександрія найбільшої поразки в УПЛ зазнала саме від Динамо — 0:6 (07.05.2017 р.).
Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів — Віктор Циганков (Динамо, 5 м’ячів).
Цікаві факти та можливі події
840-й матч Динамо в УПЛ.
Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 17 ігор поспіль — 32 м’ячі.
Динамо зберігає свої ворота "сухими" в УПЛ впродовж 394-х хвилин.
Переможна серія динамівців триває в Чемпіонаті 4 матчі, м’ячі 12-0.
Олександрія не знає гіркоти поразок в УПЛ з 31 серпня 5 матчів поспіль: +4=1.
Динамо при Олексію Михайличенку може забити 250-й гол у всіх турнірах (ще 1 м’яч).
Олександрія може забити 100-й гостьовий гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).
Тамаш Кадар може провести 100-й матч в складі Динамо у всіх турнірах.
Гольовий серіал Беньяміна Вербича продовжується в УПЛ 3 гри — 3 голи і він може забити 15-й гол в Чемпіонатах.
15-й гол в УПЛ може забити Євген Банада, 10-й — Олексій Довгий (обоє — Олександрія).
Воротар Динамо Георгій Бущан з початку нинішнього сезону ще голів не пропускав — у 5-ти іграх: чотири — в УПЛ та одна — в єврокубках.
Воротар Олександрії Юрій Паньків із початку Чемпіонату виступає без замін.
Володимир Шаран біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 40-гостьової поразки своїх підопічних.