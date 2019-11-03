Колос - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
13 тур
Колос - Олімпік
Арбітр: Іван Бондар (Київ) провів 52 матчі в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 1-0 – в УПЛ
На полі Колоса: раніше не зустрічалися.
Попередній матч – 04.08.2019. 2-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Олімпік – Колос – 0:1.
Голи В. Гавриш (68).
Цікаві факти та можливі події
Пропускна клубна рекордна серія Колоса в Чемпіонаті з 22 вересня триває 5 ігор – 14 м’ячів.
Безгольова клубна рекордна серія ковалівців в УПЛ триває 316 хвилин.
160-й матч Олімпіка в Чемпіонатах.
Олімпійці обходяться без нічиїх у Чемпіонаті 5 матчів поспіль: 3 перемоги та 2 поразки.
Гравці Олімпіка з початку Чемпіонату на полях суперників більше одного гола за матч не забивали.
15-й гол в УПЛ може забити Віталій Балашов (Олімпік).
Асистент арбітра Максим Чертоляс (Херсон) проведе 120-й матч в УПЛ.