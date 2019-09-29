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Маріуполь - Десна: прев'ю матчу 9 туру УПЛ

Сьогодні 10:42 192 0
Десна може здобути 10-ту виїзну перемогу в УПЛ.
Маріуполь - Десна: прев'ю матчу 9 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 95 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 12 матчів: +6=1-5 м’ячі 19-18

На полі Маріуполя — 6 матчів: +3=1-2 м’ячі 12-9

В УПЛ зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 1-6

На полі Маріуполя — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-4

Останній матч на полі Маріуполя — 29.07.2018. 2-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Маріуполь — Десна — 1:4

Голи: 0:1 — Д. Хльобас (3), 0:2 — Д. Хльобас (22), 0:3 — О. Філіппов (59), 1:3 — В. Вакула (68), 1:4 — О. Філіппов (78).

Цікаві факти та можливі події

  • Маріуполь може на своєму полі 100-й раз в Чемпіонатах зіграти без пропущених голів.
  • Азовці не забивають голів в УПЛ 227 хвилин поспіль.
  • Гравці Маріуполя з 11 серпня більше одного голу за матч в Чемпіонаті не забивають.
  • Азовці на своєму полі пропускають голи 5 поспіль матчів УПЛ, причому в кожній грі по одному м’ячу.
  • Десна може здобути 10-ту виїзну перемогу в УПЛ.
  • Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 30-ту перемогу.
  • Маріуполь при Олександру Бабичу може здобути 20-ту перемогу в Чемпіонатах.
  • 10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Маріуполь), Олександр Філіппов, Денис Фаворов (обоє — Десна).
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