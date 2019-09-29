Маріуполь - Десна: прев'ю матчу 9 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 95 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 12 матчів: +6=1-5 м’ячі 19-18
На полі Маріуполя — 6 матчів: +3=1-2 м’ячі 12-9
В УПЛ зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 1-6
На полі Маріуполя — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-4
Останній матч на полі Маріуполя — 29.07.2018. 2-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Маріуполь — Десна — 1:4
Голи: 0:1 — Д. Хльобас (3), 0:2 — Д. Хльобас (22), 0:3 — О. Філіппов (59), 1:3 — В. Вакула (68), 1:4 — О. Філіппов (78).
Цікаві факти та можливі події
- Маріуполь може на своєму полі 100-й раз в Чемпіонатах зіграти без пропущених голів.
- Азовці не забивають голів в УПЛ 227 хвилин поспіль.
- Гравці Маріуполя з 11 серпня більше одного голу за матч в Чемпіонаті не забивають.
- Азовці на своєму полі пропускають голи 5 поспіль матчів УПЛ, причому в кожній грі по одному м’ячу.
- Десна може здобути 10-ту виїзну перемогу в УПЛ.
- Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 30-ту перемогу.
- Маріуполь при Олександру Бабичу може здобути 20-ту перемогу в Чемпіонатах.
- 10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Маріуполь), Олександр Філіппов, Денис Фаворов (обоє — Десна).