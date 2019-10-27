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Львів - Десна: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 08:02 209 0
Львів - Десна: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

12 тур

Львів - Десна

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 97 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 5 матчів: +2=1-2 м’ячі 4-6

На полі Львова — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 1-5

В УПЛ зіграно 3 матчі: +2=0-1 м’ячі 4-4

На полі Львова — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-3

Останній матч на полі Львова — 07.10.2018. 11-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Львів — Десна — 1:3

Голи: 0:1 — А. Фаворов (4), 0:2 — О. Філіппов (28), 1:2 — Бруну (52), 1:3 — А. Фаворов (87).

Цікаві факти та можливі події

Львів на своєму полі не забиває голів в УПЛ з 13 квітня цього року впродовж антирекордних для Чемпіонатів 738-ми (!) хвилин.

Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 14 ігор: 5 нічиїх та 9 поразок.

Львів загалом не забиває голів в Чемпіонаті з 26 серпня впродовж 541-ї хвилини і до повторення клубного антирекорду залишилося 19 хвилин.

Десна обходиться без нічиїх в Чемпіонаті 5 турів поспіль: 3 перемоги та 2 поразки.

Львів при Володимиру Мазяру ще голів в УПЛ не забивав — 5 ігор.

Містяни можуть на своєму полі пропустити 50-й гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).

Сергій Борзенко, Антон Братков (обоє — Львів), Денис Фаворов, Євген Паст, Андрій Гітченко, Максим Імереков (усі — Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.

Львів при арбітру Ярославу Козику не перемагає в УПЛ 4 матчі поспіль: =2-2.

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