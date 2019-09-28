Карпати програли вдома

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9 туру УПЛ львівські Карпати вдома приймали ковалівський Колос.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 28 вересня

Карпати - Колос 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 8 Смирний, 1:1 - 28 Назарина, 1:2 - 43 Волков

На 75-й хвилині Крістіан Понде не реалізував пенальті (воротар)

Карпати: Роман Підківка, Марвін Мартінс, Сергій Вакуленко, Владислав Дубінчак, Тім Халл, Дмитро Кльоц (Фране Войкович, 65), Єгор Назарина, Кирил Кириленка (Олександру Бойчук, 58), Франциско Ді Франко (Мелвін Лоренцен, 76), Діого Дженнінгс, Крістіан Понде

Колос: Євген Волинець, Олексій Зозуля, Максим Максименко, Вадим Парамонов, Олександр Чорноморець, Павло Ореховський, Євген Смирний (Джемаль Кізілатеш, 56), Олександр Волков, Олег Ільїн (Олег Кожушко, 80), Денис Костишин (В'ячеслав Рябов, 69), Владислав Нехтій

Попередження: Дмитро Кльоц (2), Діого Дженнінгс (26), Сергій Вакуленко (71) - Павло Ореховський (4), Денис Костишин (5), Вадим Парамонов (67), Джемаль Кізілатеш (73), Олександр Чорноморець (74), Владислав Нехтій (83)

Раніше, Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.