Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря та Маріуполь не виявили сильнішого у матчі 8 туру української Прем'єр-ліги.
Команди створили чимало моментів, але голів не забивали. Однак обидві грали другий тайм у меншості.
Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга
21 вересня, 8 тур
Зоря - Маріуполь 0:0 (0:0)
Маріуполь: Худжамов - Кирюханцев, Чоботенко, Яворський, Биков - Корнієнко, Мішньов, Федорчук - Чех, Вакула, Чурко
Запасні: Гальчук, Полегенько, Дава, Тищенко, Кащук, Горбунов, Топалов
Зоря: Шевченко - Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Іванисеня, Юрченко, Кочергін, Ледньов - Будківський, Русин
Запасні: Махарадзе, Каменюка, Чеберко, Чайковський, Арвеладзе, Громов, Кабаєв
Нагадаємо, Олімпік здобув першу перемогу в УПЛ.