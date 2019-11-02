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Карпати - Шахтар 0:3. Огляд матчу

Сьогодні 17:23 194 0
Карпати - Шахтар 0:3. Огляд матчу
#Карпати, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 листопада, донецький Шахтар розгромив львівські Карпати у рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 2 листопада  

Карпати - Шахтар 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Борячук, 0:2 - 58 Коваленко, 0:3 - 65 Тете

Карпати: Роман Підківка, Дмитро Кльоц (Фране Войковіц 68), Крістіан Понде (Олександру Бойчук 68), Франциско Ді Франко, Владислав Дубінчак, Єгор Назарина, Тім Халл, Олег Веремієнко (Ярослав Деда 46), Марвін Мартінс, Сергій Вакуленко, Жоао Діого

Шахтар: Олексій Шевченко, Давид Хочолава, Тарас Степаненко (Віктор Коваленко 56), Маркос Антоніо, Дентіньо, Тете, Манор Соломон (Сергій Болбат 53), Андрій Борячук (Данило Сікан 68), Маркіньос Сіпріано, Валерій Бондар, Додо

Попередження: Крістіан Понде 51

Раніше, Тарас Степаненко не задоволений суддівством Віктора Копієвського у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти київського Динамо (1:2).

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