Карпати - Десна: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
17 тур
Карпати - Десна
Арбітр: Денис Шурман (Київська область) провів 24 гри в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 5 матчів: +1=2-2 м’ячі 5-6 — всі в УПЛ
На полі Карпат — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-2
Останній матч на полі Карпат
18.05.2019. 29-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Карпати — Десна — 2:0
Голи: 1:0 — К. Понде (52), 2:0 — С. Мякушко (77).
Цікаві факти та можливі події
Чернігівська команда утримує клубний рекорд, не граючи в гостях внічию в Чемпіонатах 11 матчів поспіль: 6 перемог та 5 поразок.
Десна може зазнати 20-ї поразки в УПЛ.
Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня 9 матчів поспіль: =3-6.
100-й матч в УПЛ може провести Олексій Гуцуляк, 50-й — Назар Вербний (обоє — Карпати).
Олександр Рябоконь біля керма різних клубів може стати свідком 100-го голу своїх підопічних у Чемпіонатах (ще 1 м’яч).
Роман Санжар на чолі різних команд може в УПЛ спостерігати 100-й пропущений домашній гол (ще 2 м’ячі).
30-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хльобас (Десна).
Денис Фаворов, Максим Імереков (обоє — Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.