 Карпати - Десна: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати - Десна: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 10:40 217 0
Карпати - Десна: прев'ю матчу УПЛ
#Карпати, #Десна

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

17 тур

Карпати - Десна

Арбітр: Денис Шурман (Київська область) провів 24 гри в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 5 матчів: +1=2-2 м’ячі 5-6 — всі в УПЛ

На полі Карпат — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-2

Останній матч на полі Карпат

18.05.2019. 29-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Десна — 2:0

Голи: 1:0 — К. Понде (52), 2:0 — С. Мякушко (77).

Цікаві факти та можливі події

Чернігівська команда утримує клубний рекорд, не граючи в гостях внічию в Чемпіонатах 11 матчів поспіль: 6 перемог та 5 поразок.

Десна може зазнати 20-ї поразки в УПЛ.

Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня 9 матчів поспіль: =3-6.

100-й матч в УПЛ може провести Олексій Гуцуляк, 50-й — Назар Вербний (обоє — Карпати).

Олександр Рябоконь біля керма різних клубів може стати свідком 100-го голу своїх підопічних у Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

Роман Санжар на чолі різних команд може в УПЛ спостерігати 100-й пропущений домашній гол (ще 2 м’ячі).

30-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хльобас (Десна).

Денис Фаворов, Максим Імереков (обоє — Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.

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