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Зоря розгромила Ворсклу в 12 турі УПЛ

Сьогодні 18:57 261 0
Луганчани забили 4 голи
Зоря розгромила Ворсклу в 12 турі УПЛ
#УПЛ, #Ворскла, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 жовтня, відбувся поєдинок дванадцятого туру української Прем'єр-ліги між Зорею та Ворсклою.

У кожному з таймі луганська команда забила по два голи.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
26 жовтня, 12 тур

Зоря - Ворскла 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Русин, 2:0 - 45+2 Юрченко(П), 3:0 - 62 Кабаєв, 4:0 - 77 Леднєв

Стартові склади:

Зоря: Шевченко, Кочергін (Луньов, 46) Михайличенко (Білий, 60), Леднєв, Тимчик, Абу Ханна, Іванисеня (Хомченовський, 72), Кабаєв, Русин, Юрченко, Чеберко.

Ворскла: Різник, Пердута, Луїзао (Мартиненко, 60), Чеснаков, Стрижак (Кравченко, 81), Коломоєць (Козиренко, 66), Баєнко, Челядин, Мельничук, Васін, Ребенок

Жовті картки: Баєнко(29), Мельничук(44), 45+1(Васін), Баєнко(56), Леднєв(85)

Червона картка: Баєнко(56)

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