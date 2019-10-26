Луганчани забили 4 голи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 жовтня, відбувся поєдинок дванадцятого туру української Прем'єр-ліги між Зорею та Ворсклою.

У кожному з таймі луганська команда забила по два голи.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

26 жовтня, 12 тур

Зоря - Ворскла 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Русин, 2:0 - 45+2 Юрченко(П), 3:0 - 62 Кабаєв, 4:0 - 77 Леднєв

Стартові склади:

Зоря: Шевченко, Кочергін (Луньов, 46) Михайличенко (Білий, 60), Леднєв, Тимчик, Абу Ханна, Іванисеня (Хомченовський, 72), Кабаєв, Русин, Юрченко, Чеберко.

Ворскла: Різник, Пердута, Луїзао (Мартиненко, 60), Чеснаков, Стрижак (Кравченко, 81), Коломоєць (Козиренко, 66), Баєнко, Челядин, Мельничук, Васін, Ребенок

Жовті картки: Баєнко(29), Мельничук(44), 45+1(Васін), Баєнко(56), Леднєв(85)

Червона картка: Баєнко(56)