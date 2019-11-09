Десна - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

Десна - Дніпро-1

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) проведе 30-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 1-0 — в УПЛ

На полі Десни: раніше не зустрічалися

Попередній матч — 11.08.2019. 3-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Дніпро-1 — Десна — 0:1

Гол: О. Філіппов (79).

Цікаві факти та можливі події

Програшна клубна рекордна серія дніпрян з 29 вересня триває в УПЛ 5 ігор.

Чернігівська команда в Чемпіонаті обходиться без нічиїх 7 турів поспіль: 5 перемог та 2 поразки.

Безнічийна клубна рекордна серія Дніпра-1 з 26 серпня триває в Чемпіонаті 7 ігор: 2 перемоги та 5 поразок.

Десна може пропустити 50-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

25-й гол в УПЛ можуть забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко (обоє — Дніпро-1).

Денис Фаворов, Євген Паст, Андрій Гітченко, Максим Імереков (усі — Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.

Дмитро Михайленко на чолі різних клубів УПЛ може стати свідком 20-ї поразки своїх підопічних, в тому числі 10-ї гостьової.

Асистент арбітра Семен Шлончак (Черкаси) проведе 120-й матч в УПЛ.