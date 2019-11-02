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Ворскла - Десна: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 08:01 231 0
Ворскла - Десна: прев'ю матчу УПЛ
#Ворскла, #Десна, #УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

13 тур

Ворскла - Десна

Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари) провів 94 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 12 матчів: +7=3-2 м’ячі 14-10

На полі Ворскли – 5 матчів: +3=2-0 м’ячі 6-3

В УПЛ зіграно 5 матчів: +2=2-1 м’ячі 6-5

На полі Ворскли – 2 матч: +0=2-0 м’ячі 3-3

Останній матч на полі Ворскли – 23.04.2019. 25-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Ворскла – Десна – 3:3

Голи: 0:1 – М. Сергійчук (2), 0:2 – Д. Хльобас (14), 0:3 – М. Сергійчук (42), 1:3 – А. Габелок (52), 2:3 – В. Шарпар (62), 3:3 – Н. Карека (71)

Цікаві факти та можливі події

Ворскла з 31 серпня не перемагає в Чемпіонаті 7 матчів поспіль: =1-6.

Десна може здобути 20-ту перемогу в УПЛ.

Полтавці з 31 серпня пропускають голи в УПЛ в 7-ми іграх поспіль – 19 м’ячів.

Десна в УПЛ в гостях набрала більше очок – 34, ніж на своєму полі – 27.

Чернігівська команда в Чемпіонаті обходиться без нічиїх 6 турів поспіль: 4 перемоги та 2 поразки.

Виїзна клубна рекордна безнічийна серія Десни з 29 квітня триває 9 ігор: 5 вікторій та 4 невдачі.

150-й матч в УПЛ може провести Денис Васін (Ворскла).

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць (Ворскла).

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков, а також Денис Фаворов, Євген Паст, Андрій Гітченко, Максим Імереков (усі – Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.

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