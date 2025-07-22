Колишня зірка Арсенала близький до трансферу в Сандерленд

Колишній капітан Арсенала Граніт Джака, який наразі захищає кольори Баєра, хоче повернутись в Англію.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

У послугах 32-річного чемпіона Німеччини зацікавлений Сандерленд. "Коти" отримали промоушн за підсумками плейоф Чемпіоншипу та розраховують на досвід Джаки у боротьбі за збереження місця в АПЛ.

🚨 EXCL: Granit Xhaka informs Bayer Leverkusen he only wants to join Sunderland as club-to-club talks continue. Agreement now in place between 32yo & #SAFC. #Bayer04 asked by Switzerland midfielder to close deal rapidly. Negotiations ongoing @TheAthleticFC https://t.co/spjmXUgbLL — David Ornstein (@David_Ornstein) July 22, 2025

Сам футболіст повідомив Баєру, що не розглядає інших варіантів продовження кар'єри, окрім повернення в АПЛ.

Контракт швейцарця з "фармацевтами" розраховано до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює хавбека у 12 мільйонів євро.

Зазначимо, що з 2016 по 2023 рік Джака грав за Арсенал. За цей час він з'явився на полі 297 разів, забивши за цей час 23 голи та віддавши 29 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Сандерленд взяв на літні збори талановитого українського форварда.