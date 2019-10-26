Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 жовтня, донецький Олімпік у напруженій боротьбі здолав Дніпро-1 в рамках 12 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

26 жовтня, 12 тур

Олімпік - Дніпро-1 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Когут, 1:1 - 11 Ду Коуту, 2:1 - 69 Кравчук, 2:2 - 70 Назаренко, 3:2 - 81 Вантух

Стартові склади:

Олімпік: Крінській, Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Вантух, Цимбалюк, Кравчук, Політіло, Пасіч Є.(Джеффрі 78), Тейшейра, Шахаб(Балашов 62)

Дніпро-1: Юрчук, Сафронов, Лопірьонок, Логінов, Польовий, Кравченко(Вакулко 46), Батагов(Назаренко 67), Булеца(Шаповал 71), Коркішко, Когут, Супряга

Жовті картки: Супряга(38), Вакулко(61), Сафронов(67,68), Польовий(84)

Червона картка: Сафронов(68)

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