Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ

Карпати зрівняти рахунок у матчі із Маріуполем на останній хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У рамках 14 туру чемпіонату України Маріуполь приймав Карпати.

Першими рахунок у матчі відкрили господарі, яким вдалась стрімка контратака. В'ячеслав Чурко опинився перед воротами Кудкрика та влучно пробив у кут воріт. Подвоїти перевагу Маріуполь зміг на початку другого тайму завдяки індивідуальним діям Дмитра Мішньова.

Майже одразу Карпати змогли відквитати один гол, відзначився Єгор Назарина.

Врятувати гру львів’яни змогли на останній хвилині матчу. Арбітр розгледів порушення у штрафній Маріуполя та призначив одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Назарина.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

09 листопада, 14 тур

Маріуполь – Карпати 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Чурко, 2:0 – 55 Мішньов, 2:1 – 59 Назарина, 2:2 - 90+4 Назарина (пен)

Маріуполь: Гальчук, Дава, Чоботенко, Яворський, Кирюханцев (Тищенко, 78), Федорчук, Мішньов, Чех (Полегенько, 85), Корнієнко (Горбунов, 63), Вакула, Чурко

Карпати: Кудрик, Халл, Веремієнко, Вакуленко (Войкович, 76), Кльоц, Дубінчак, Назарина, Мартінс, Ді Франко (Деда, 46), Дженнінгс (Лоренцен, 71), Понде

Попередження: Чурко 41, Дава 52, Мішньов 61, Чех 80, Тищенко 92, Яворський 93 – Веремієнко 14, Назарина 29, Ді Франко 35, Халл 45+3, Фране Войкович 79

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