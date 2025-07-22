Баварія відправила голкіпера в оренду в Гамбург

Голкіпер Баварії та збірної Ізраїля Даніель Перец продовжить кар’єру в Гамбургу.

Про це повідомляє пресслужба "ротхозе".

За їхньою інформацією, йдеться про оренду на один рік. Опція викупу в орендній угоді не передбачена.

Перец перейшов у Баварію з Маккабі Тель-Авів влітку 2023 року за 5 мільйонів євро. З того часу провів за чемпіонів Німеччини сумарно 7 матчів у всіх турнірах, пропустивши у них 7 голів і двічі відстоявши "на нуль".

Наразі трансферна вартість Переца оцінюється в 3 мільйони євро, контракт із Баварією діє до літа 2028 року.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Гамбург повернувся в Бундеслігу після семирічної перерви.

Раніше повідомлялося про те, що Баварія узгодила особистий контракт із вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом.