Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Баварія відправила голкіпера в оренду в Гамбург

Олег Дідух — 22 липня 2025, 13:37
Баварія відправила голкіпера в оренду в Гамбург
Даніель Перец
ФК Гамбург

Голкіпер Баварії та збірної Ізраїля Даніель Перец продовжить кар’єру в Гамбургу.

Про це повідомляє пресслужба "ротхозе".

За їхньою інформацією, йдеться про оренду на один рік. Опція викупу в орендній угоді не передбачена.

Перец перейшов у Баварію з Маккабі Тель-Авів влітку 2023 року за 5 мільйонів євро. З того часу провів за чемпіонів Німеччини сумарно 7 матчів у всіх турнірах, пропустивши у них 7 голів і двічі відстоявши "на нуль".

Наразі трансферна вартість Переца оцінюється в 3 мільйони євро, контракт із Баварією діє до літа 2028 року.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Гамбург повернувся в Бундеслігу після семирічної перерви.

Раніше повідомлялося про те, що Баварія узгодила особистий контракт із вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом.

Баварія Гамбург

Баварія

Баварія погодила умови контракту з Діасом, готова покращена пропозиція для Ліверпуля
Баварія готує нову пропозицію за нападника Ліверпуля
Два топ-клуби претендують на Доннарумму, який досі не продовжив контракт з ПСЖ
Баварія націлилася на захисника Челсі
Діас повідомив Ліверпулю про бажання залишити клуб

Останні новини