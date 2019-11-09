Полтавці грали у меншості з 32-ї хвилини

Джерело - Чемпіон.

У рамках 14 туру української Прем'єр-ліги Львів здолав полтавську Ворсклу.

Уже в першому таймі львівська команда здобула комфортну перевагу в два м'ячі, а червона картка Луїзао на 32-й хвилині майже знищили шанси Ворскли відігратися.

Про догравати матч гостям довелося в дев'ятьох. Євген Мартиненко за 10 хвилин отримав дві жовті і покинув поле.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

9 листопада, 14 тур

Львів - Ворскла 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Ренанн, 2:0 - 41 Вітор(П)

Львів: Сарнавський - Люлька, Борзенко, Братков, Татарков - Мартан - Вітор(Таварес 81), Примак, Сабіно(Щина 86), Феррейра - Реннан(Богунов 66)

Ворскла: Різник - Баєнко, Чеснаков, Мартиненко, Мельничук(66 Ребенок) - Скляр(Петрович 85) - Пердута, Луїзао, Кравченко, Козиренко(Артур 46) - Васін

Жовті картки: Луїзао(14), Баєнко(23), Луїзао(35, червона), Скляр(45), Чеснаков(51), Кравченко(67), Мартиненко(72), Мартиненко(82, червона)

Нещодавно, Десна розписала нічию із Дніпро-1.