Дніпро здобуло три бали у черговому турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дубль Владислава Супряги приніс Дніпро-1 перемогу у 8-му турі української Прем’єр ліги над львівськими Карпатами.

У першому таймі красиву комбінацію Дніпра завершив Владислав Супряга, який ударом із розвороту відкрив рахунок у матчі.

На 70-й хвилині матчу Ковтун сфолив при боротьбі у штрафній, в результаті арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Владислав Супряга та подвоїв перевагу дніпрян.

Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга

8 тур, 20 вересня

Дніпро-1 – Карпати 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Супряга, 2:0 – 70 Супряга

Дніпро-1: Валерій Юрчук - Максим Лопирьонок, Олександр Сафронов, Сергій Логінов, Володимир Польовий - Сергій Кравченко, Олександр Сніжко (Арсеній Батагов, 71), Ігор Когут (Сергій Булеца, 80), Олексій Чичиков - Олександр Назаренко, Владислав Супряга (Станіслав Куліш, 90)

Карпати: Роман Підківка - Марвін Мартінс, Тім Халл, Сергій Вакуленко (Фран Войкович, 81), Владислав Дубінчак - Дмитро Кльоц, Володимир Якимець (Кирил Кириленка, 64) - Діого Дженнінгс, Александру Бойчук (Артем Козак, 85), Олексій Ковтун - Крістіан Понде

Попередження: Ігор Когут (60), Володимир Польовий (63), Сергій Кравченко (79) - Сергій Вакуленко (69), Крістіан Понде (79)

Раніше повідомлялося, що Карпати переглядають родича гравця Динамо.

Нагадаємо, Санжар вказав на свою ціль у Карпатах.