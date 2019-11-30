Зоря перемогла Карпати у 16 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16 туру УПЛ луганська Зоря зустрічалася з львівськими Карпатами.
Після першого сухого тайму номінальним господарям вдалося відкрити рахунок: після подачі з кутової позначки Вернидуб виграв другий поверх. На 87-ій хвилині Русин подвоїв рахунок.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 30 листопада
Зоря - Карпати 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Вернидуб, 2:0 - 87 Русин
Раніше, Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника.
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