Колос розгромив Дніпро-1 у 17 турі УПЛ

Господарі забили 4 голи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 грудня, у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги Колос приймав Дніпро-1.

Мат завершився із розгромною перемогою господарів - 4:0. Перший дубль в УПЛ оформив ісландський нападник Колоса Арні Вільх'яльмссон.

Дніпро-1 ще у першому таймі залишився у меншості, другу жовту картку отримав нападник Дмитро Коркішко.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

7 грудня, 17 тур

Колос – Дніпро-1 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Вільх'яльмссон (пен), 2:0 – 52 Вільх'яльмссон, 3:0 – 57 Ільїн, 4:0 – 78 Смирний

Колос: Волинець, Сахневич, Максименко, Парамонов, Мігунов, Мілько, Оріховський, Смирний (Нехтій, 85), Ільїн, Вільхамссон (Морозко, 79), Лисенко (Бондаренко,83).

Запасні: Яшков, Зозуля, Рябов, Кизилатеш.

Дніпро-1: Юрчук, Лопирьонок, Гуйе, Логінов, Шаповал, Кравченко (Чичиков, 64), Вакулко, Когут, Булеца (Назаренко,69), Куліш (Супряга,64), Коркішко.

Запасні: Кліщук, Польовой, Кобахідзе, Загальський.

Попередження: Коркішко (18), Волинець (49), Мілько (60), Смирний (66), Шаповал (73), Вакулко (89).

Раніше, Олександрія перемогла Ворсклу.

Також, Шахтар розгромив Олімпік.