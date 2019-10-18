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Шахтар - Колос: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 10:25 168 0
Шахтар - Колос: прев'ю матчу УПЛ
#Шахтар, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УПЛ

Шахтар - Колос

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 96 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Дебютний матч в історії зустрічей суперників.

  Актуально: Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 

Цікаві факти та можливі події

Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 39 матчів поспіль: +34=5.

Переможний та гольовий серіали гірників з 26 травня цього року тривають в Чемпіонатах 12 ігор – 37 м’ячів.

Шахтар в ролі господарів поля проведе 420-й матч в Чемпіонатах.

"Гірники" не пропускають голів в УПЛ впродовж 274-х хвилин.

250-й матч за Шахтар у всіх турнірах може провести Тайсон.

Пропускний клубний рекордний серіал Колоса триває в УПЛ 3 матчі – 6 голів.

20-й гол в УПЛ може забити Дентиньо, 15-й – Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі – Шахтар).

Шахтар при арбітру Ярославу Козику в УПЛ ще не програвав – 17 ігор: +15=2.

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