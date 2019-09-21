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Зоря - Маріуполь 0:0: Огляд матчу

Сьогодні 21:18 93 0
Обидві команди грали в меншості увесь другий тайм
Зоря - Маріуполь 0:0: Огляд матчу
#Зоря, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря та Маріуполь не виявили сильнішого у матчі 8 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга
21 вересня, 8 тур

Зоря - Маріуполь 0:0 (0:0)

Стартові склади команд.

Маріуполь: Худжамов - Кирюханцев, Чоботенко, Яворський, Биков - Корнієнко, Мішньов, Федорчук - Чех, Вакула, Чурко

Запасні: Гальчук, Полегенько, Дава, Тищенко, Кащук, Горбунов, Топалов

Зоря: Шевченко - Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Іванисеня, Юрченко, Кочергін, Ледньов - Будківський, Русин

Запасні: Махарадзе, Каменюка, Чеберко, Чайковський, Арвеладзе, Громов, Кабаєв

Нагадаємо, Олімпік здобув першу перемогу в УПЛ.

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