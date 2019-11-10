Шахтар мінімально переграв Динамо в УПЛ

Гол Кривцова вирішив долю матчу

Джерело - Чемпіон.

У 14 турі УПЛ Шахтар здобув мінімальну перемогу над київським Динамо.

Єдиний гол на 18 хвилині після подачі з кутової позначки забив Сергій Кривцов. Відзначимо, що на 85 хвилині Тайсон отримав червону картку за жест на адресу уболівальників Динамо.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

10 листопада

Шахтар - Динамо 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 18 Кривцов

Шахтар: П’ятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Маркос Антоніо (Майкон 90+6), Тете (Болбат 88), Коваленко, Тайсон,– Мораес (Дентіньо 31)

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльський 59), Шепелєв (Гармаш 68), Шапаренко, Караваєв, Циганков, Вербич, Родрігес (Бєсєдін 62)

Попередження: Коваленко 60, Дентіньо 63, Додо 65 - Попов 8, Шабанов 16, Родрігес 49, Миколенко 55

Вилучення: Тайсон 82