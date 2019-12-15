Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ

Десна наприкінці матчу могла уникнути поразки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18 туру УПЛ чернігівська Десна зустрічалася з київським Динамо.

У першому таймі лідер Динамо Циганков вдало зіграв на добиванні і відкрив рахунок. У другому таймі матчу більш цікавіша була гра. Чернігівська команда намагалася відіграти і мала пару моментів. Після удару Філіппова виручив Бущан. Конопля не влучив у ворота. Мав шанс Циганков оформити дубль, але не реалізував момент. У компенсовані хвилини матчу Паст збив Вербича і було призначено пенальті, яке не реалізував сам потерпілий. Словенець поцілив у поперечину воріт господарів.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 15 грудня

Десна - Динамо 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 26 Циганков

Десна: Євген Паст, Владислав Огіря, Андрій Домбровський (Дмитро Хльобас 72), Олександр Філіппов (Максим Дегтярьов 80), Владислав Калітвінцев (Орест Кузик 85), Єгор Картушов, Андрій Гітченко, Андрій Мостовий, Юхим Конопля, Максим Імереков, Денис Фаворов

Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов (Томаш Кендзьора 59), Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Франсиско Соль (Карлос Де Пена 67), Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський (Микола Шапаренко 82), Артем Шабанов

Попередження: Владислав Огіря 9, Владислав Калітвінцев 41, Юхим Конопля 90+5 - Віталій Буяльський 81, Георгій Бущан 90+2

Нереалізований пенальті: Беньямін Вербіч 90+5 (поперечина)

Нагадаємо, Циганков увійшов у рейтинг найкращих гравців Ліги Європи.

Також, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.