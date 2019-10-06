Дніпро-1 - Шахтар 0:2. Огляд матчу

Огляд матчу Дніпро-1 - Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар впевнено переміг Дніпро-1 у матчі 10 туру чемпіонату України.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

10 тур, 6 жовтня

Дніпро-1 - Шахтар 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Мораес, 0:2 - 83 Тайсон

Дніпро-1: Юрчук - Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий - Чичиков(Чичиков 73), Вакулко(Булеца 69), Кравченко, Назаренко - Когут(Куліш 82) - Супряга.

Запасні: Кліщук, Шаповал, Гуйе, Батагов, Коркішко, Булеца, Куліш.

Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Бондар, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік(Тете 86) - Коноплянка(Коваленко 68), Тайсон, Марлос(Соломон 68) - Мораес

Жовті картки: Вакулко(26), Степаненко(33), Тайсон(57), Мораес(67), Когут(74), Польвоий(90)

Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.

Раніше, Ворскла зіграла внічию із Маріуполем.