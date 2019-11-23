Олександрія переграла Зорю у 15 турі УПЛ

Долю матчу вирішив один забитий гол

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15 туру УПЛ ФК Олександрія зустрічався з луганською Зорею.

У середині першого тайму матчу після удару Ковальця захисник гостей зупинив політ м’яча рукою і було призначено пенальті. Гречишкін з точки не переграв голкіпера Зорі.

У другому таймі після подачі Гречишкіна зі штрафного Банада переправив м’яч у сітку воріт суперника - 1:0. А на 71-ій хвилині Лучкевич не реалізував вихід один на один з голкіпером, пробивши повз ворота. Олександрійці святкували перемогу у центральному матчі туру.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 23 листопада

Олександрія - Зоря 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Банада

ФК Олександрія: Олег Білик, Кирило Ковалець, Денис Безбородько (Андрій Запорожан 67), Максим Третьяков (Максим Задерака 46), Денис Мірошніченко, Гліб Бухал (Антон Шендрік 72), Валерій Лучкевич, Павло Пашаєв, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Каспарс Дубра

Зоря: Микита Шевченко, Владислав Кочергін (Максим Луньов 78), Богдан Михайліченко, Богдан Лєднєв, Олександр Тимчик (Дмитро Хомченовський 64), Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв (Назарій Русин 64), Артем Громов, Владлен Юрченко, Євген Чеберко

Попередження: Гліб Бухал 51, Максим Задерака 84 - Богдан Михайліченко 22, Джоель Абу Ханна 90+2

Нереалізований пенальті: Дмитро Гречишкін 23 (воротар)

Раніше, УПЛ перенесла матч Динамо – Зоря.

Нагадаємо, Шаран порівняв бюджети Олександрії і Сент-Етьєна.