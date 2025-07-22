Весь світ хоче побачити цей бій, – легендарний Льюїс звернувся до Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс закликав Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) провести бій проти іншого британського боксера Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Його слова передає SkySports.

" Ф'юрі потрібен великий бій. Йому потрібен великий британський бій, як у мене з Френком Бруно. Вони вже давно про це говорять. Я сподіваюся, що Ф'юрі та Джошуа це зроблять, тому що Англія любить великі бої, коли справа доходить до боксу.

Це питання поваги – хто найкращий британський чемпіон у гевівейті? Люди хочуть битися за нього, щоб бути на вершині. Весь світ хотів би побачити цей бій, особливо британські вболівальники, які люблять хороші поєдинки між цими двома великими важковаговиками. Я хотів би побачити цей бій", – сказав Льюїс.

Напередодні Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Джошуа після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.