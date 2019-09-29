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Динамо розібралося із Дніпро-1 у 9 турі УПЛ

Сьогодні 18:54 574 0
Київське Динамо здобуло третю перемогу підряд у чемпіонаті України
Динамо розібралося із Дніпро-1 у 9 турі УПЛ
#Динамо, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, київське Динамо приймало Дніпро-1 у 9 турі української Прем'єр-ліги.

Із перших хвилин матчу ініціативою заволоділи кияни. На 30- хвилині гри після прострілу Віталія Миколенка відзначився Беньямін Вербич, який розстріляв ворота Юрчука.

У другій половині гри Артем Бесєдін після подачі із кутового намагався пробити по м’ячу, однак влучив у ногу захисника. В свою чергу арбітр вирішив поставити за це одинадцятиметровий, який реалізував Циганков.

Чемпіонат України - Українська Прем'єр-ліга

29 вересня, 9 тур

Динамо – Дніпро-1 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Вербич, 2:0 – 80 Циганков

 

Динамо: Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кедзьора, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Денис Гармаш (Олександр Караваєв, 90), Беньямін Вербич (Карлос Де Пена, 86), Артем Бесєдін, Фран Соль (Віталій Буяльський, 57)

Дніпро-1: Валерій Юрчук, Володимир Польовий, Сергій Логінов, Максим Лопирьонок, Олександр Сафронов, Сергій Кравченко, Арсеній Батагов (Юрій Вакулко, 46), Ігор Когут, Олександр Назаренко (Дмитро Коркішко, 83), Олексій Чичиков, Владислав Супряга (Станіслав Куліш, 70)

Попередження: Артем Шабанов (37), Денис Гармаш (51) - Арсеній Батагов (40), Владислав Супряга (55), Юрій Вакулко (71), Олександр Назаренко (76), Олександр Сафронов (90)

Нагадаємо, Десна розгромила Маріуполь у 9 турі УПЛ.

Раніше Шахтар мінімально переміг Десну.

 

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