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Олександрія здобула домашню перемогу над Львовом у 9 турі УПЛ

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Олександрія здобула домашню перемогу над Львовом у 9 турі УПЛ
#Олександрія, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9 туру УПЛ Олександрія вдома зустрічалася з ПФК Львів.

Господарі заволоділи ініціативою з початку матчу і на 36-ій хвилині втілили її у забитий гол. Олександрійці розіграли чудову трьохходівку за участі Шастала, Лучкевича і Банади.

Наприкінці матчу гості мали можливість зрівняти рахунок - після подачі з кутової позначки пробивав Мартан і господарів виручив голкіпер Паньків. А у компенсовані хвилини Безбородько у контратаці подвоїв рахунок.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 28 вересня  

Олександрія - Львів 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Банада, 2:0 - 90+2 Безбородько

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Олексій Довгий 67), Максим Третьяков, Денис Мірошниченко, Гліб Бухал, Валерій Лучкевич (Максим Задерака 82), Павло Пашаєв, Дмитро Шастал (Денис Безбородько 57), Дмитро Гречишкін, Євген Банада

ФК Львів: Олександр Бандура, Пернамбуко, Ренан (Філіпе 85), Антон Братков, Сергій Борзенко, Мартан, Сергій Люлька, Ярослав Богунов (Руслан Зубков 77), Сабіно, Педро, Микола Квасний

Попередження: Денис Мірошниченко 41, Євген Банада 54, Дмитро Гречишкін 72 - Педро 8, Мартан 72

Раніше, Олександрія безкоштовно відвезе вболівальників на гру з Гентом.

Нагадаємо, Олександрія у додатковий час здолала Діназ у Кубку України.

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