 Зоря - Карпати 2:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Карпати 2:0. Огляд матчу

Вчора 23:13 335 0
Огляд матчу 16 туру УПЛ Зоря - Карпати
Зоря - Карпати 2:0. Огляд матчу
#Зоря, #Карпати, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру Зоря перемогла Карпати.
 
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 30 листопада 

Зоря - Карпати 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Вернидуб, 2:0 - 87 Русин

Зоря: Микита Шевченко, Владислав Кочергін, Богдан Михайличенко, Віталій Вернидуб (Євген Чеберко 88), Богдан Лєднєв, Олександр Тимчик, Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв (Максим Луньов 77), Назарій Русин, Владлен Юрченко (Дмитро Хомченовський 78)

Карпати: Олег Кудрик, Олександр Кучер, Дмитро Кльоц, Ярослав Деда (Хішам Лейоус 63), Олександр Бойчук, Франциско Ді Франко, Єгор Назаріна, Олег Веремієнко (Олексій Гуцуляк 78), Марвін Мартінс (Володимир Якимець 75), Ростислав Лях, Сергій Вакуленко

Попередження: Олександр Тимчик 58, Богдан Лєднєв 63, Джоель Абу Ханна 66 - Марвін Мартінс 56, Ярослав Деда 59

Раніше, Дніпро-1 на виїзді переграв Львів у 16 турі УПЛ.

Також, Ворскла перемогла Колос.

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