Літнє трансферне вікно-2025: офіційні переходи в українських та топових клубах світу

Літнє трансферне вікно в самому розпалі, а отже клуби активно купляють, продають та віддають в оренди футболістів.

Чемпіон слідкує та тримає вас у курсі головних переходів в українських та світових футбольних клубах.

Зауважимо, що з 1 по 10 червня було відкрито додаткове трансферне вікно для команд, що виступають на клубному чемпіонаті світу. Проте більшість переходів стали чинними вже з 1 липня, а триватимуть трансфери до перших чисел вересня, в залежності від чемпіонату.

9 липня

Нападник Кельна та збірної США Деміон Даунс продовжить свою кар'єру в англійському Саутгемптоні.

8 липня

Лівий захисник полтавської Ворскли Андрій Бацула перейшов у Мурас Юнайтед із Джалал-Абаду.

7 липня

Форвард Аль-Насра Джон Дуран після піврічного вояжу в Саудівську Аравію повернувся до Європи – гравця підписав Фенербахче на правах оренди.

Центральний захисник Кривбаса Олександр Романчук перейшов у румунський КСК Крайова.

Буковина оголосила про підписання колишнього півзахисника Карпат Євгена Підлепенця.

6 липня

Арсенал оголосив про перехід іспанського опорника Мартіна Субіменді. За повідомленнями британських ЗМІ, Арсенал заплатив за хавбека близько 60 мільйонів євро.

5 липня

Брайтон придбав бельгійського захисника Брюгге та збірної Бельгії Максіма де Кейпера.

Голкіпер львівських Карпат Олександр Кемкін став гравцем Кривбаса.

Ноттінгем Форест оголосив про трансфер нападника Ботафого та збірної Бразилії Ігора Жезуса.

Колишній футболіст Тоттенгема, Манчестер Сіті та Мілана Кайл Вокер став гравцем Бернлі.

Very happy to be joining @BurnleyOfficial

I can’t wait to get back on the pitch playing.



Thank you to everyone who’s helped made this move happen.



Up the clarets ❤️ pic.twitter.com/6en9G98HC7 — Kyle Walker (@kylewalker2) July 5, 2025

Форвард Парми та молодіжної збірної Франції Анж-Йоан Бонні оформив перехід до міланського Інтера.

4 липня

Футбольний клуб Колос Ковалівка оголосив імена чотирьох новачків. Ними стали голкіпер Дмитро Мацапура, захисник Андрій Понєдєльнік, півзахисник Альбін Краснічі та нападник Юрій Климчук.

Туринський Ювентус оголосив про підписання канадського нападника Джонатана Девіда, який у червні двічі засмутив збірну України в межах товариського турніру.

Рівненський Верес завершив трансфер форварда полтавської Ворскли Дениса Ндукве.

Аталанта підписала 17-річного одноклубника Руслана Малиновського Онеста Аганора з Дженоа, а також вінгера Саутгемптона Камалдіна Сулемана.

Лондонський Арсенал своєю чергою достроково припинив співпрацю із фланговим захисником Такехіро Томіясу.

3 липня

Англійський форвард Роми Теммі Абрахам став гравцем Бешикташа. Оренда конкурента Артема Довбика розрахована до кінця сезону.

Найкращий голкіпер сезону УПЛ 2024/25 Георгій Єрмаков приєднався до складу Маккабі Хайфа після участі на молодіжному Євро-2025 в Словаччині.

Атакувальний півзахисник Динамо Київ і молодіжної збірної України U-21 Антон Царенко проведе ще один сезон в оренді в польській Лехії з Гданьська.

2 липня

Легендарний французький нападник Олів'є Жіру підписав контракт з Ліллем. Термін угоди з 38-річним форвардом складає 1 рік.

Un nouveau 9️⃣ en ville 🆕



𝐎𝐆𝟗 🤩 pic.twitter.com/BQgT6PnaSu — LOSC (@losclive) July 1, 2025

Центральний захисник Ліверпуля Джарелл Куанса став гравцем леверкузенського Баєра.

Вінгер Вільярреала та збірної Іспанії Алекс Баена перейшов до Атлетико Мадрид.

1 липня

Луганська Зоря оголосила про повноцінне підписання правого півзахисника Артема Слесаря з київського Динамо.

Карпати підсилилися 22-річним вихованцем львівського футболу Ярославом Карабіним.

Четверо гравців київської Оболоні перейшли у Буковину. Мова йде про захисників Данила Карася та Петра Стасюка, а також про хавбеків Вадима Вітченука та Віталія Грушу.

Актобе оголосив про підписання колишнього нападника Кривбаса Даніеля Соси.

29 червня

ЛНЗ оголосив про підписання колишнього голкіпера Інгульця Олексія Паламарчука.

27 червня

Ізраїльський захисник донецького Шахтаря Став Лемкін став гравцем нідерландського Твенте.

Верес на правах вільного агента підписав флангового захисника Анортосіса Константіноса Стамуліса.

ЛНЗ оголосив про підписання колишнього форварда Епіцентра Данила Кравчука.

26 червня

Ліверпуль оголосив про підписання захисника Борнмута Мілоша Керкеза.

ЛНЗ підписав колишнього центрального захисника Руха Романа Дідика.

25-річний воротар черкаського ЛНЗ Євгеній Кучеренко перейшов до шотландського Данді Юнайтед.

25 червня

ЛНЗ оголосив про підписання півзахисника Андрія Рябова.

24 червня

Інтер викупив контракт лівого захисника Роми Ніколи Залевського, який виступає за команду з лютого 2025 року.

Український півзахисник Юрій Вакулко став гравцем Ордабаси.

Колишній півзахисник Кривбаса Денис Кузик підписав контракт із черкаським ЛНЗ.

Руслан Малиновський також отримав нового партнера та конкурентна. Півзахисник Ренна та збірної Данії Альберт Гронбек став гравцем Дженоа.

21 червня

Відомий український нападник Олександр Філіппов став гравцем житомирського Полісся.

Харківський Металіст 1925 серйозно підсилив свій склад перед стартом сезону в Українській Прем'єр-лізі.

Гравцями харківського колективу стали Ілля Крупський (Ворскла), Євген Павлюк (Ворскла), Олександр Мартинюк (Олександрія), Іван Калюжний (Олександрія) та Денис Антюх (Зоря).

20 червня

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц перейшов у Ліверпуль.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттебренга, контракт Вірца розрахований на 5 років, чемпіон Англії заплатив фіксовану суму у 130-135 мільйонів євро. У разі виконанні певних умов, загальна сума трансферу може сягати 150 млн.

Бразильський вінгер і атакувальний півзахисник Рейс Насіменто Джуніор Джевані покинув Олександрію.

Кривбас орендував півзахисника Маккабі Тель-Авів Бара Ліна.

18 червня

Карпати оголосили про повноцінний викуп контракту бразильського півзахисника Бруніньйо.

Микола Гайдучик став новим гравцем житомирського Полісся. Сторони підписали трирічний контракт. Умови переходу футболіста із рівненського Вереса залишаються невідомі.

15 червня

Тоттенгем погодив трансфер нападника Баварії Матіса Теля, який завершував сезон в Лондоні на правах оренди.

14 червня

Львівські Карпати підписали бразильського центрального захисника Жаня Педрозу.

13 червня

Італійська Аталанта на постійній основі підписала контракт з центральним захисником німецького Баєра Оділоном Коссуну.

12 червня

Колишній півзахисник Манчестер Сіті та лідер збірної Бельгії Кевін Де Брейне став гравцем Наполі.

Форвард Вулвергемптона та збірної Бразилії Матеус Кунья перейшов до Манчестер Юнайтед.

11 червня

Лівий вінгер Баварії Лерой Сане продовжив кар'єру в чемпіонаті Туреччини, підписавши контракт із Галатасараєм.

30 травня

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот отримав у своє розпорядження нового підопічного, яким став Джеремі Фрімпонг.

Водночас Фланговий захисник мерсисайдців Трент Александер-Арнольд перейшов у Реал.