Динамо - Маріуполь: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

Динамо - Маріуполь

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 42 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 46 матчів: +40=5-1 м’ячі 115-24

На полі Динамо — 23 матчі: +21=2-0 м’ячі 61-8

В УПЛ зіграно 42 матчі: +36=5-1 м’ячі 102-24

На полі Динамо — 21 матч: +19=2-0 м’ячі 57-8

Останній матч на полі Динамо.

18.05.2019. 29-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Маріуполь — 2:1

Голи: 1:0 — К. Де Пена (32), 2:0 — В. Циганков (87), 2:1 — В. Федорчук (90+2).

Безпрограшна в УПЛ серія Динамо в матчах з Маріуполем з 11 вересня 2011 року триває 16 матчів: +14=2.

Динамо найбільшу перемогу в УПЛ здобуло саме в матчі з Маріуполем (9:0, 31.10.2010 р.), а Маріуполь при цьому зазнав своєї найбільшої поразки в Чемпіонатах.

Серед чинних гравців найкращий голеадор попередніх матчів Віктор Циганков (Динамо, 7 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Динамо може здобути 340-у домашню перемогу в Чемпіонатах України.

Маріуполь може в УПЛ відсвяткувати 180-ту перемогу або 140-й раз зіграти внічию.

Домашня голева серія Динамо в УПЛ розпочалася 4 травня цього року і триває 11 ігор — 17 м’ячів.

Гравці Маріуполя з 24 квітня цього року на виїзді більше одного голу за матч в Чемпіонатах не забивають.

40-й гол в УПЛ може забити Віктор Циганков, 25-й — Артем Бєсєдін (обоє — Динамо), 10-й — Владислав Вакула (Маріуполь).

Маріуполь при Олександру Бабичу проведе 70-й матч в УПЛ, у якому може зазнати 30-ї поразки.