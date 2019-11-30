Ворскла – Колос 1:0. Огляд матчу

Огляд матчу Ворскла – Колос

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру УПЛ полтавська Ворскла перемогла Колос.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 30 листопада

Ворскла – Колос 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Васін (пен)

Ворскла: Різник - Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай - Луїзао, Скляр, Ребенок, Артур (Саків, 78) - Васін, Коломоєць (Кане, 57, Очігава, 93)

Колос: Волинець - Зозуля, Гавриш, Максименко, Чеономорець - Кожушко (Морозко, 57), Мілько, Задоя (Смирний, 68), Оріховський, Вільхамссон (Волков, 46) - Лисенко

Попередження: Артур (1), Альюн (90+2) - Задоя (29), Лисенко (90+5)

Раніше, Дніпро-1 на виїзді переграв Львів у 16 турі УПЛ.

Також, Зоря перемогла Карпати.