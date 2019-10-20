Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 жовтня, Динамо здобуло домашню перемогу над Олександрією в рамках 11 туру української Прем'єр-ліги.
Рахунок у матчі був відкритий на 32-й хвилині зустрічі, коли Віталій Миколенко відгукнувся на фланговий навіс Карлоса де Пени.
Відзначимо, що цей гол став дебютним для Миколенка в українській Прем’єр-лізі.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 20 жовтня
Динамо – Олександрія 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 32 Миколенко
Нагадаємо, Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ.
Також, Маріуполь вирвав перемогу в Дніпро-1.