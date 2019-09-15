Динамо - Десна: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Мій профіль
Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ
Вчора 21:51 532
Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка
Сьогодні 09:16 642
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:13 26688
Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу у 5 турі АПЛ
Вчора 21:22 938
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Вчора 20:50 1495
Збірна України програла Нідерландам на чемпіонаті Європи
Вчора 19:24 962
Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ
Вчора 18:53 833
Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса
Вчора 14:25 790
Відбулося жеребкування матчу Кубка Девіса між Україною та Угорщиною
Вчора 10:15 620
Сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch
13.09.2019 19:11 326
Навколо спорту
Блоги
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування української команди
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування української команди Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:51 82
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 23:02 793
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
Вчора 20:50 1495
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
Вчора 07:56 2112
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1406
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 1404
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
12.09.2019 17:25 1942
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
12.09.2019 14:34 678
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
12.09.2019 13:33 383
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки Valeriy Ruchka
12.09.2019 12:41 1968
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:05 Бокс Хейні викликав на бій Ломаченка 3
09:51 Блог Веспрем - Мотор: передматчеве тренування української команди 82
09:47 Футбол Мораес наздогнав Шевченка в списку бомбардирів УПЛ за всю історію 291
09:33 Футбол Зінченко зазнав першої поразки в АПЛ 295
09:16 Бокс Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка 642
09:13 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 26688
09:05 Футбол Колос - Львів: прев'ю матчу 7 туру УПЛ 142
09:01 Футбол Динамо - Десна: прев'ю матчу 7 туру УПЛ 151
08:55 Футбол Барселона - Валенсія 5:2. Огляд матчу 104
08:42 Бокс Ф'юрі переміг Валліна рішенням суддів 522
03:06 Футбол Маріуполь - Олімпік: прев'ю матчу 7 туру УПЛ 461
00:06 Гандбол Степанець: Перемоги в SEHA-лізі допоможуть нам в Лізі чемпіонів 253
14 Вересня 2019
23:55 Футбол Барселона розгромила Валенсію у 4 турі Ла-Ліги 333
23:46 Футбол Інтер у більшості здолав Удінезе у 3 турі Серії А 185
23:23 Футбол Реал Сосьєдад - Атлетіко 2:0. Огляд матчу 208
23:07 Гандбол Мотор провів останнє тренування перед матчем Ліги чемпіонів проти Веспрема 229
23:05 Футбол Бордо переміг Мец. Результати матчів 5 туру Ліги 1 156
23:02 Блог Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів 793
22:44 Бокс Бій Ломаченка - Іноуе може відбутися через рік 304
22:26 Футбол Фіорентина - Ювентус 0:0. Огляд матчу 174
22:03 Хокей Наставник Донбасу: Недооцінки не було, була самовпевненість 426
21:51 Хокей Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ 532
21:38 Футбол Реал Сосьєдад здолав Атлетіко у 4 турі Ла-Ліги 200
21:31 Футбол Лейпциг та Баварія зіграли внічию у 4 турі Бундесліги 396
21:22 Футбол Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу у 5 турі АПЛ 938

Динамо - Десна: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Сьогодні 09:01 151 0
есна зберігає свої ворота «сухими» в УПЛ з 30 липня впродовж рекордних для клубу 455 хвилин
Динамо - Десна: прев'ю матчу 7 туру УПЛ
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 7 турі Української Прем'єр-ліги зіграє з чернігівською Десною.

Динамо - Десна

Київ, стадіон НСК Олімпійський
УПЛ. 15 вересня, 17:00
Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 28 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей:

Всього зіграно 3 матчі: +3=0-0 м’ячі 8-1

На полі Динамо — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 4-0

В УПЛ зіграно 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 6-1

На полі Динамо — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 4-0

Останній матч на полі Динамо — 23.09.2018. 9-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Десна — 4:0

Голи: 1:0 — М. Бурда (45), 2:0 — Б. Вербич (67), 3:0 — Т. Кендзьора (74), 4:0 — В. Циганков (87).

Свою найбільшу поразку в Чемпіонатах Десна зазнала саме від Динамо — 0:4 (23.09.2018 р.).

Цікаві факти та можливі події:

  • Безпрограшна клубна рекордна серія Десни в Чемпіонаті триває 5 ігор: +3=2.
  • Десна зберігає свої ворота "сухими" в УПЛ з 30 липня впродовж рекордних для клубу 455 хвилин.
  • Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 12 ігор поспіль — 19 м’ячів.
  • Динамівці на своєму полі не перемагають в УПЛ 2 матчі поспіль і до повторення клубного антирекорду залишилася одна гра.
  • 20-й гол в Чемпіонатах може забити Артем Бєсєдін (Динамо), 10-й — Денис Фаворов (Десна).
  • Динамо при арбітру Віктору Копієвському не втрачає очки в 5-ти поспіль матчах УПЛ.
  • Дебютна в Чемпіонатах гра Десни при арбітру Віктору Копієвському.
Коментарі ()