Динамо - Десна: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо в 7 турі Української Прем'єр-ліги зіграє з чернігівською Десною.
Динамо - Десна
Київ, стадіон НСК Олімпійський
УПЛ. 15 вересня, 17:00
Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 28 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей:
Всього зіграно 3 матчі: +3=0-0 м’ячі 8-1
На полі Динамо — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 4-0
В УПЛ зіграно 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 6-1
На полі Динамо — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 4-0
Останній матч на полі Динамо — 23.09.2018. 9-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Динамо — Десна — 4:0
Голи: 1:0 — М. Бурда (45), 2:0 — Б. Вербич (67), 3:0 — Т. Кендзьора (74), 4:0 — В. Циганков (87).
Свою найбільшу поразку в Чемпіонатах Десна зазнала саме від Динамо — 0:4 (23.09.2018 р.).
Цікаві факти та можливі події:
- Безпрограшна клубна рекордна серія Десни в Чемпіонаті триває 5 ігор: +3=2.
- Десна зберігає свої ворота "сухими" в УПЛ з 30 липня впродовж рекордних для клубу 455 хвилин.
- Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 12 ігор поспіль — 19 м’ячів.
- Динамівці на своєму полі не перемагають в УПЛ 2 матчі поспіль і до повторення клубного антирекорду залишилася одна гра.
- 20-й гол в Чемпіонатах може забити Артем Бєсєдін (Динамо), 10-й — Денис Фаворов (Десна).
- Динамо при арбітру Віктору Копієвському не втрачає очки в 5-ти поспіль матчах УПЛ.
- Дебютна в Чемпіонатах гра Десни при арбітру Віктору Копієвському.