 Львів - Колос 3:2. Огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Львів - Колос 3:2. Огляд матчу

Вчора 20:49 299 0
На 60-й хвилині арбітр вилучив голкіпера Львова Богдана Сарнавського за гру рукою поза межами штрафного майданчика
Львів - Колос 3:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, у 18 турі УПЛ Львів приймав Колос.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 14 грудня

ФК Львів – Колос 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 13 Ренанн, 1:1 – 29 Парамонов, 2:1 – 32 Татарков, 3:1 - 73 Альваро, 3:2 - 90+4 Лисенко

ФК Львів: Сарнавський, Люлька, Татарков, Богунов, Борзенко (к), Гонсалвеш, До Кармо (Нич, 78), Родрігес (Бандура, 62), Гончар, Сабіно, Тавареш (Сантос, 85).

Запасні: Феррейра, Зубков, Квасний, Хімчак. 

Колос: Волинець, Сахневич, Максименко, Парамонов, Мігунов (Зозуля, 46), Мілько (к) (Бондаренко, 75), Оріховський, Смирний, Ільїн (Нехтій, 82), Вільхамссон, Лисенко.

Запасні: Яшков, Рябов, Морозко, Задоя.

Попередження: Богунов (38), Альваро (55), Люлька (57) – Ільїн (7), Мігунов (30), Вільхамссон (59), Зозуля (88).

Вилучення: 60 Сарнавський 

Нагадаємо, Маркевич відмовився від пропозиції очолити львівську команду.

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