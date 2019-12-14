Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, у 18 турі УПЛ Львів приймав Колос.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 14 грудня
Голи: 1:0 – 13 Ренанн, 1:1 – 29 Парамонов, 2:1 – 32 Татарков, 3:1 - 73 Альваро, 3:2 - 90+4 Лисенко
ФК Львів: Сарнавський, Люлька, Татарков, Богунов, Борзенко (к), Гонсалвеш, До Кармо (Нич, 78), Родрігес (Бандура, 62), Гончар, Сабіно, Тавареш (Сантос, 85).
Запасні: Феррейра, Зубков, Квасний, Хімчак.
Колос: Волинець, Сахневич, Максименко, Парамонов, Мігунов (Зозуля, 46), Мілько (к) (Бондаренко, 75), Оріховський, Смирний, Ільїн (Нехтій, 82), Вільхамссон, Лисенко.
Запасні: Яшков, Рябов, Морозко, Задоя.
Попередження: Богунов (38), Альваро (55), Люлька (57) – Ільїн (7), Мігунов (30), Вільхамссон (59), Зозуля (88).
Вилучення: 60 Сарнавський
Нагадаємо, Маркевич відмовився від пропозиції очолити львівську команду.