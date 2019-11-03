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Дніпро-1 - Зоря: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 09:26 132 0
Дніпро-1 - Зоря: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

13 тур

Дніпро-1 - Зоря

Арбітр: Костянтин Труханов (Харків) провів 83 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 1 матч: +0=1-0 м’ячі 1-1 – в УПЛ

На полі Дніпра-1: раніше не зустрічалися

Попередній матч – 04.08.2019. 2-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Зоря – Дніпро-1 – 1:1

Голи: 0:1 – І. Когут (45+2), 1:1 – В. Кочергін (70).

Цікаві факти та можливі події

Дніпро-1 в УПЛ на своєму полі ще внічию не грав: по 3 перемоги та поразки.

Зоря може 60-й раз на полях суперників зіграти в Чемпіонатах внічию.

Зоря не програє в УПЛ 5 матчів поспіль: +3=2, пропустивши за цей час лише один гол.

200-й матч в УПЛ може провести Артем Громов, 50-й – Богдан Михайличенко (обоє – Зоря).

25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко, 10-й – Дмитро Коркішко (усі – Дніпро-1).

Сергій Логінов з Дніпра-1 та Микита Шевченко із Зорі з початку Чемпіонату виступають без замін.

Дмитро Михайленко біля керма різних клубів може стати свідком 10-ї домашньої поразки своїх підопічних.

Арбітр Костянтин Труханов вперше в УПЛ виведе Дніпро-1 на поле.

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