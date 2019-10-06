Динамо здобуло четверту перемогу поспіль у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо на виїзді перемогло Колос у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги.

Динамо активно розпочало матч, однак не змогло відкрити рахунок у першому таймі. А вже на початку другої половини гри кияни залишились у меншості, другу жовту отримав Шепелєв.

Однак через 5 хвилин арбітр допустив грубу помилку та вилучив Максименка за гру рукою у штрафній Колоса. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Віктор Циганков.

Згодом Бесєдін зміг подвоїти перевагу Динамо у рахунку, а наприкінці матчу нападник киян оформив дубль. У додатковий час ще один пенальті у ворота Колоса реалізував Вербич

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

10 тур, 6 жовтня

Колос – Динамо 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Циганков (пен), 0:2 – 66 Бесєдін, 0:3 – 81 Бесєдін, 0:4 - 90+5 Вербич (пен)

Колос: Волинець, Зозуля, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Ореховський (Кізілатеш, 70), Мілько, Костишин (Рябов, 61), Ільїн, Волков, Нехтій (Кожушко, 73).

Динамо: Бущан, Миколенко (Кендзьора, 75), Кадар, Шабанов, Караваєв, Сидорчук, Гармаш, Шепелєв, Де Пена, Бесєдін, Циганков (Цітаішвілі, 84).

Попередження: Ореховський (62), Мілько (76), Парамонов (87), Чорноморець (95) - Сидорчук (19), Шепелєв (45), Вербич (85), Бесєдін (88)

Вилучення: 54 Максименко (фол останньої надії) - 49 Шепелєв (дві жовті картки)

Раніше, Шахтар без проблем переміг Дніпро-1.

Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.