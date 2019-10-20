Маріуполь - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

11 тур

Маріуполь - Дніпро-1

Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) провів 103 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Дебютний матч в історії зустрічей суперників.

Цікаві факти та можливі події

570-й матч Маріуполя в УПЛ, у якому азовці можуть зазнати 90-ї домашньої поразки.

Дніпро-1 в гостях у Чемпіонаті ще не перемагав — по 2 нічиї та поразки.

Маріуполь не перемагає в Чемпіонаті з 15 вересня 5 ігор поспіль: =3-2.

Безнічийна клубна рекордна серія дніпрян триває в УПЛ 6 ігор: 2 перемоги та 4 поразки.

200-й матч в Чемпіонатах може провести Валерій Федорчук (Маріуполь).

25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко, 10-й — Дмитро Коркішко (усі — Дніпро-1), Владислав Вакула (Маріуполь).

Сергій Логінов із Дніпра-1 з початку Чемпіонату виступає без замін.

Азовці при Олександру Бабичу можуть здобути 20-у перемогу в Чемпіонатах або пропустити 100-й гол (ще 2 м’ячі).

Дмитро Михайленко на чолі різних клубів УПЛ стати свідком 10-ї гостьової нічиєї своїх підопічних.