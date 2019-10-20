Маріуполь - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
11 тур
Маріуполь - Дніпро-1
Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) провів 103 матчі в УПЛ.
Історія зустрічей
Дебютний матч в історії зустрічей суперників.
Цікаві факти та можливі події
570-й матч Маріуполя в УПЛ, у якому азовці можуть зазнати 90-ї домашньої поразки.
Дніпро-1 в гостях у Чемпіонаті ще не перемагав — по 2 нічиї та поразки.
Маріуполь не перемагає в Чемпіонаті з 15 вересня 5 ігор поспіль: =3-2.
Безнічийна клубна рекордна серія дніпрян триває в УПЛ 6 ігор: 2 перемоги та 4 поразки.
200-й матч в Чемпіонатах може провести Валерій Федорчук (Маріуполь).
25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко, 10-й — Дмитро Коркішко (усі — Дніпро-1), Владислав Вакула (Маріуполь).
Сергій Логінов із Дніпра-1 з початку Чемпіонату виступає без замін.
Азовці при Олександру Бабичу можуть здобути 20-у перемогу в Чемпіонатах або пропустити 100-й гол (ще 2 м’ячі).
Дмитро Михайленко на чолі різних клубів УПЛ стати свідком 10-ї гостьової нічиєї своїх підопічних.